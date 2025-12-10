پخش زنده
معاون نوآوری و فناوری وزارت علوم گفت: پیشرفتهای هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور بازار کار آینده را دچار دگرگونیهای اساسی خواهد کرد و لازم است دانشگاهها برنامهها و رویکردهای آموزشی خود را با این تحولات هماهنگ سازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدنبی شهیکی تاش، معاون نوآوری و فناوری وزارت علوم، که در همایش "راهکارهای مهارتافزایی و بهبود اشتغالپذیری" سخن میگفت، با اشاره به تحولات شتابان فناوریهای نوین، آینده بازار کار را بهطور جدی متفاوت از گذشته توصیف کرد و گفت: امروز با پدیدهای به نام مهارتهای جدید روبهرو هستیم. مهارتهایی که تا چند سال پیش حتی وجود نداشتند و اکنون به عناصر تعیینکننده در مسیر حرفهای افراد تبدیل شدهاند. ماتریس اشتغال به معنای واقعی کلمه در حال بازآرایی و تغییر هستهای است و اگر نظام آموزشی نتواند همگام با این روند حرکت کند، فاصله قابلتوجهی میان نیاز صنعت و توانمندی نیروی انسانی ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه مهارتآموزی گفت: «امروز دیگر کافی نیست دانشجو تنها در محیط دانشگاه آموزش ببیند. بسیاری از توانمندیها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار تنها در دل تجربههای واقعی صنعت قابل یادگیری است. باید سبد قابلیتها و مهارتهای دانشجویان به گونهای تقویت شود که بتوانند در اکوسیستم آینده اشتغال نقشآفرین باشند.»
معاون نوآوری و فناوری وزارت علوم افزود: «فرصتهای بینظیری در صنعت وجود دارد که میتواند دانشجویان را با واقعیات محیط کار، فناوریهای روز و شیوههای نوین حل مسئله آشنا کند. اگر دانشگاه و صنعت بهصورت ساختاریافته و هدفمند با یکدیگر همکاری نکنند، دانشآموختگان از موج تحولات فناوری فاصله خواهند گرفت.»
وی در ادامه ضمن اشاره به نقش تعیینکننده هوش مصنوعی در آینده مشاغل تصریح کرد: «آرایش بازار کار آینده شدیداً تحتتأثیر فناوریهای نوظهور قرار خواهد گرفت. برخی از مشاغل از بین میروند، بسیاری متحول میشوند و در مقابل، مشاغل جدیدی به وجود میآید که نیازمند ترکیبهای پیچیدهای از مهارتهای فنی، تحلیلی و بینرشتهای است.»
شهیکی تاش تأکید کرد: «برای مواجهه با چنین آیندهای، هسته اکوسیستم دانشگاهی باید دستخوش تغییرات بنیادی شود. برنامههای آموزشی، مدلهای مهارتآموزی، زیرساختهای پژوهشی و حتی نگاه مدیریتی دانشگاهها باید با نیازهای جدید و موج تحولات فناوری سازگار شود.»
وی در پایان شکلگیری نسل جدید پارکهای علم و فناوری را ضرورت امروز کشور برشمرد و گفت: «پارکهای فناوری نسل نو باید دارای زیرساختهای هوشمند، ظرفیتهای حمایتی گسترده و ارتباط هم افزا با صنعت باشند. این پارکها میتوانند به عنوان حلقه اتصال دانشگاه، صنعت و بازار نقش ایفا کنند و زمینه تربیت نیروی انسانی متناسب با آینده اشتغال را فراهم آورند.»