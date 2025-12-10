حاجیه خانم سلطان عبدالهی، مادر شهید والامقام منوچهر عبدالهی در دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرحومه حاجیه خانم سلطان عبدالهی، مادر شهید منوچهر عبدالهی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۸ صبح در گلزار ولی آباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

پاسدار وظیفه شهید منوچهر عبدالهی جمعی تیپ مسلم ابن عقیل سپاه، متولد ۱۳۴۴ در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۶۴ در پدافندی جبهه خوش روان کردستان به شهادت رسید و مزار مطهرش در گلزار شهدای ولی آباد دزفول زیارتگاه عاشقان است.