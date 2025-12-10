به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در کمیته مصرف انرژی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط مطلوب تامین و ذخیره سازی سوخت در استان گفت: این به معنای عدم نیاز به صرفه جویی نیست بنابراین لازم است تا خانواده ها، کارکنان دولت، صنایع و بخش کشاورزی در درست مصرف کردن انرژی اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اعلام کاهش مصرف گاز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از احتمال اعمال محدودیت در برخی صنایع و واحدهای تجاری همزمان با ورود موج سرمای هفته آینده خبر داد و بر ضرورت همکاری مشترکان پرمصرف تأکید کرد.

رحمان محمودی، با اشاره به وضعیت مصرف گاز در شبانه‌روز گذشته گفت: مصرف گاز استان در نیروگاه ها سیمان و فولاد، ۶ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۲ مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۸ درصد کاهش داشته است. بخش خانگی نیز ۱.۷۴ درصد کمتر از سال گذشته مصرف داشته که نشان‌دهنده رعایت الگوهای مصرف توسط مردم است.

وی افزود: در حال حاضر فشار خطوط انتقال گاز در سراسر استان مناسب است و مشکلی گزارش نشده؛ اما با توجه به ورود موج هوای سرد در هفته آینده و هشدارهای هواشناسی، ممکن است برای مدیریت مصرف ناچار به اعمال محدودیت در برخی صنایع و حتی بخش تجاری شویم تا بدون بحران از این شرایط عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح نظارت بر ادارات گفت: در این طرح ۲ هزار و ۲۱۱ مورد پایش دمای ادارات از حدود یک‌ ماه و نیم پیش آغاز شده و تاکنون ۱۱ اداره به دلیل دمای خارج از استاندارد اخطار دریافت کرده‌اند که پس از اصلاح شرایط، وضعیت به حالت نرمال برگشته است.

محمودی افزود: برای مشترکان خانگی و واحدهای پرمصرف نیز ۶۶ هزار پیامک هشدار ارسال شده است. متأسفانه در برخی روستاها به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف، تعداد قابل توجهی از مشترکان در پله‌های پرمصرف قرار گرفته‌اند که افزایش هزینه گازبهای آن‌ها را به دنبال دارد.

وی با اشاره به تغییرات جدید در نظام پلکانی مصرف گفت :با تعریف جدید پله‌های مصرف، ۱۶.۷ درصد از مشترکان در پله پرمصرف قرار گرفته‌اند و حدود ۲۲۸۴ مشترک باید هزینه‌های بالاتری پرداخت کنند. این موضوع از چالش‌های جدی استان است و گزارش کامل آن به تهران ارسال شده تا با توجه به سابقه صرفه‌جویی مردم در سال‌های گذشته، تدابیری برای جلوگیری از ضرر مشترکان اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی درباره مصرف صنایع و لزوم رعایت سهمیه نیز گفت:سهمیه مجاز شبانه‌روزی فولاد قائن ۴۵۰ هزار مترمکعب است، اما این واحد شب گذشته حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب مصرف کرده که ۱۵۰ هزار مترمکعب بیش از سهمیه تعیین‌شده است. در صورت تداوم چنین الگوی مصرفی، مدیریت شبکه در روزهای سرد پیش‌رو بسیار دشوار خواهد شد.

محمودی با تاکید بر همکاری صنایع در رعایت سهمیه‌ها برای جلوگیری از افت فشار گاز در روزهای سرد ضروری است افزود: اگر صنایع همکاری نکنند، مدیریت شرایط در موج سرمای پیش‌رو به سختی انجام خواهد شد.

در این جلسه همچنین از ذخیره مطلوب فرآورده های نفتی در استان خبر داده شد.