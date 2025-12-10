مسافران اتوبوس گرفتار در برف و کولاک محور شاهیندژ به تکاب سالم به مقصد رسیدند
رییس جمهیت هلال احمر تکاب گفت: مسافران اتوبوس گرفتار در برف و کولاک محور شاهیندژ به تکاب سالم به مقصد رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ احمد اصلانی رییس جمهیت هلال احمر تکاب گفت: اتوبوس ارومیه به تکاب بدلیل بارش برف و کولاک در محور شاهیندژ به تکاب ساعتها در این مسیر گرفتار شد.
اصلانی افزود رها سازی اتوبوس ارومیه–تکاب بعد از دو ساعت تلاش امدادگران پایگاه امداد و نجات جادهای مایین بلاغ تکاب انجام شد.
وی گفت: اتوبوس خط ارومیه–تکاب که بهدلیل بارش برف و کولاک در مسیر شاهیندژ به تکاب گرفتار شده بود، پس از دو ساعت تلاش مداوم، با همکاری نیروهای هلالاحمر، پلیسراه، و دهیاری باغچهمیشه امدادرسانی و رهاسازی شد.
گفتنی است بر اثر برف و کولاک شدید در این محور دهها خودرو در مسیر گرفتار و با مساعدت امدادگران پایگاه امداد و نجات جادهای هلال احمر مایین بلاغ رهاسازی شدند.