رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ارتش برای انجام دفاع از تمامیت سرزمینی، حفظ استقلال و دفاع از نظام جمهوری اسلامی به نیروی انسانی کیفی و تجهیزات به روز و منطبق با فناوری‌های روز نیاز دارد.

ضرورت تجهیزات به روز و نیروی انسانی کیفی برای دفاع از ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارت آموزی سربازان با تأکید بر اینکه ماموریت ارتش در دفاع از تمامیت سرزمینی، حفظ استقلال و دفاع از نظام جمهوری اسلامی خلاصه می‌شود، گفت: ارتش برای انجام این مأموریت به نیروی انسانی کیفی و تجهیزات به روز و منطبق با فناوری‌های روز نیاز دارد.

به گفته دریادار سیاری، سرمایه انسانی در ارتش حتی از تجهیزات هم مهم‌تر است چراکه اگر بهترین تجهیزات را داشته باشیم، اما نیروی انسانی کیفی نداشته باشیم آن تجهیزات هم بی فایده است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش تاکید کرد: نیروی انسانی کیفی هم تجهیزات می‌سازد و هم خوب آن را به کار می‌گیرد.

دریادار سیاری همچنین گفت: فرمان فرمانده معظم کل قوا در کمترین زمان دریافت و برای اجرا به سرپنجه‌ها ابلاغ می‌شود

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در پایان تاکید کرد: چیزی مهمتر از دفاع از ایران نداریم و برای اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا در دفاع از ایران از هیچ کوششی دریغ نخواهیم.