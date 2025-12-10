با وجود بارش‌های سنگین و وقوع ریزش در ده‌ها نقطه از محور‌های ارتباطی استان، همه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی ایلام باز است و تردد در آنها جریان دارد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «سیدزاهدین چشمه‌خاور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به اینکه نیرو‌های راهداری طی شبانه‌روز گذشته بیش از ۷۲ نقطه ریزشی را پاکسازی کرده‌اند گفت: با تلاش بی‌وقفه نیرو‌های عملیاتی، هیچ‌یک از محور‌های اصلی و فرعی استان مسدود نیست و رفت‌وآمد خودرو‌ها در آنها ادامه دارد. به گزارش؛ «سیدزاهدین چشمه‌خاور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به اینکه نیرو‌های راهداری طی شبانه‌روز گذشته بیش از ۷۲ نقطه ریزشی را پاکسازی کرده‌اند گفت: با تلاش بی‌وقفه نیرو‌های عملیاتی، هیچ‌یک از محور‌های اصلی و فرعی استان مسدود نیست و رفت‌وآمد خودرو‌ها در آنها ادامه دارد.

وی افزود: با وجود شدت بارش‌ها، عوامل راهداری با حضور مستمر در محور‌های مواصلاتی، مسیر‌های ارتباطی استان را ایمن و باز نگه داشته‌اند.

به گفته مدیرکل راهداری، و محل و نقل جاده‌ای استان، براساس داده‌های مرکز مدیریت راه‌های استان، بارش باران در ۱۳ محور گزارش شده و بیشترین شدت بارندگی مربوط به شهرستان‌های دهلران، آبدانان، ایوان، ملکشاهی و ایلام بوده است.

چشمه خاور اضافه کرد: در عملیات ریزش‌برداری ۹۸ نیروی راهدار با استفاده از ۵۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک فعالیت دارند.

وی از کندی تردد در محور‌های مهران–دهلران و دهلران–اندیمشک به دلیل آبگرفتگی خبر داد و تأکید کرد: نیرو‌های راهداری در هماهنگی با پلیس‌راه در نقاط مختلف مستقر هستند تا در صورت بروز انسداد یا خطر احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شوند.

مدیرکل راهداری از شهروندان خواست ضمن پرهیز از توقف در کنار ارتفاعات و مسیر‌های پر ریسک، هرگونه ریزش یا خطر را به سامانه ۱۴۱ گزارش کنند و پیش از سفر با مراجعه به همین سامانه از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها مطلع شوند.

گفتنی است این موج بارشی که از شامگاه یکشنبه آغاز شده، همچنان در برخی نقاط ادامه دارد و دستگاه‌های امدادی و راهداری استان در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.