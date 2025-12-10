تیم هندبال فراز بام خاییز دهدشت فردا میزبان نفت و گاز گچساران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در هفته هفتم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال آقایان کشور تیم فزار با خاییز دهدشت میزبان تیم هندبال نفت و گاز گچساران دیگر نماینده استان در این مسابقات است. براساس برنامه ریزیهای فدراسیون هندبال کشور این مسابقه فردا ۲۰ آذر ساعت ۱۶ در سالن شهید باهنر دهدشت برگزار میشود. تیم فرازبام خاییز دهدشت در رده پنجم و تیم نفت و گاز گچساران هم در رده پایانی جدول مسابقات سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال آقایان کشور قرار دارند.