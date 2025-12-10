به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد عبودزاده گفت: از مجموع ۱۴۰ اثر ارسالی به دبیرخانه این رویداد، ۱۱۰ اثر به مرحله داوری نهایی راه یافته‌اند و این آثار به مدت دو روز توسط هیئت داوران که از پژوهشگران و دانشگاهیان رشته‌های مرتبط با صنایع‌دستی و هنر هستند، ارزیابی خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد برای هنرمندان صنایع‌دستی، ادامه داد: داوری مهر اصالت ملی هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و هدف اصلی آن ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات صنایع‌دستی با استفاده از معیار‌های ملی است. همچنین، این رویداد بستری برای آشنایی هنرمندان با معیار‌های جهانی بازاریابی و فراهم کردن شرایط لازم برای شرکت در داوری مُهر اصالت جهانی صنایع‌دستی خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان بیان کرد: این داوری با رعایت معیار‌های از پیش تعیین‌شده نظیر کاربردی بودن، اصالت بومی، کیفیت، خلاقیت، بسته‌بندی مطلوب و مرغوب و قابلیت عرضه در بازار انجام می‌شود. پس از ارزیابی و داوری توسط کارشناسان پیش‌گفته، آثار برگزیده گواهینامه مُهر اصالت ملی دریافت خواهند کرد.