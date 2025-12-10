پخش زنده
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از نهاییشدن سند تحول مناطق آزاد و تدوین سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد در دولت خبر داد و گفت: اجرای این اسناد، نقشه راه آینده مناطق آزاد را متحول خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تشریح جزئیات سند تحول اظهار کرد: این سند براساس بررسی نظام مسائل و ارزیابی این مناطق با تجارب جهانی تدوین شده و هر منطقه آزاد بر اساس مزیتهای واقعی خود تخصصی شده است به طور مثال کیش بهعنوان هاب مالی و اقتصاد دیجیتال، ارس در محور لجستیک و ترانزیت و سایر مناطق نیز بر اساس ظرفیتهایشان تعریف شدهاند.
به گفته رضا مسرور، مناطق آزاد موظف شدهاند نقشه راه پنجساله خود را بر اساس این سند تدوین و ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای نسل هفتم مناطق آزاد در دنیا اقتصاد دیجیتال است، افزود: سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نیز ظرف دو هفته آینده نهایی میشود. این سند شامل الزامات قانونی برای تبدیل مناطق آزاد به قطب اقتصاد دیجیتال کشور است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه بخش مهمی از چالشهای توسعهای ریشه در قوانین موجود دارد، تصریح کرد:اصلاح قانون مناطق آزاد در شورای عالی بررسی و در کارگاه تخصصی تصویب شده و اکنون برای طی مراحل قانونی بهعنوان لایحه به وزارتخانه ارائه شده است تا پس از تصویب دولت به مجلس ارسال شود.
مسرور درباره روند تکمیل پروژههای نیمهتمام گفت: دهها پروژه زیرساختی در مناطق آزاد در حال اجراست که از مقیاسهای کوچک تا پروژههای چند ده میلیارد تومانی را شامل میشود. چالش اصلی این پروژهها تأمین مالی است.
وی افزود:با ابلاغ دستورالعمل مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از روشهای نوین تأمین مالی، روند تکمیل پروژهها سرعت گرفته است. جلسات ماهانه نیز برای رصد و رفع موانع عمرانی در حال برگزاری است.