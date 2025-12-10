پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان فضایی ایران از برقراری همکاریهای لازم میان این سازمان و سازمان هواشناسی برای دستیابی به پیشبینیهای دقیقتر در خصوص وضعیت جوی و میزان بارشها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران به تشریح همکاریهای سازمان فضایی ایران و سازمان هواشناسی کشور در زمینه استفاده از تصاویر ماهوارهای پرداخت و گفت: سازمان هواشناسی در زمینه استفاده از تصاویر ماهوارهای کاملاً خبره است و این روند برای این سازمان در حوزه هواشناسی یک رویه عادی محسوب میشود. در صنعت هواشناسی و سایر حوزهها، همکاران سازمان هواشناسی از این تصاویر بهطور حرفهای بهره میبرند و ما نیز با این سازمان تفاهمنامههایی داریم.
وی ادامه داد: ما در قالب این تفاهمنامهها، تصاویر ماهوارهای مربوط به ماهوارههای هواشناسی را در اختیار سازمان هواشناسی قرار میدهیم. البته باید تاکید کنم که ما تنها تصاویر را در اختیارشان میگذاریم و تحلیل و تفسیر این تصاویر بر عهده کارشناسان خود سازمان هواشناسی است، چراکه تخصص آنها در این زمینه بسیار بالا است.
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: ما از ظرفیتهای مختلف خود، از جمله ماهوارهها و ایستگاههای زمینی برای دریافت تصاویر، بهره میبریم و تمامی این دادهها را در اختیار همکاران سازمان هواشناسی قرار میدهیم. این تصاویر به صورت آنلاین و برخط در اختیارشان قرار میگیرد تا آنها بتوانند از آنها بهطور فوری و مؤثر استفاده کنند.
وی همچنین به تفاهمنامه اخیر بین دو سازمان اشاره کرد و گفت: اخیراً تفاهمنامهای برای تجهیز ایستگاه ویژه ماهوارههای هواشناسی در مجموعه سازمان هواشناسی داشتهایم و پیگیریهای این موضوع در حال انجام است. اگرچه جزئیات دقیق آن را نمیدانم، اما مطمئن هستم که این پروژه در حال حاضر در جریان است.
سالاریه همچنین در خصوص تصاویر ماهوارهای برای ارزیابی وضعیت سطح آب و دیگر اطلاعات جوی اظهار کرد: تصاویر ماهوارهای مختلفی از جمله تصاویر ماهوارههای ایرانی مانند خیام و ماهوارههای اروپایی در اختیار داریم. وزارت نیرو نیز در این زمینه بهطور فعال در حال دریافت و استفاده از این تصاویر است. ما هر زمان که نیاز به تصاویر خاصی باشد، آمادهایم که آنها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهیم.
رئیس سازمان فضایی ایران در پایان گفت: با توجه به پیشبینیهای وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی برای بارندگیهای آینده، ما تمامی کارشناسان سازمان فضایی را در حالت آمادهباش قرار دادهایم تا بتوانند تصاویر مورد نیاز را از ماهوارهها دریافت و در اختیار سازمان هواشناسی قرار دهند. هماهنگیهای لازم برای این همکاری بهطور مؤثر و هماهنگ در حال انجام است.