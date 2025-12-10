تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره ایران در دومین دیدار خود از بازی‌های پاراآسیایی جوانان مقابل عراق به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز برگزاری مسابقات بسکتبال ۳ نفره با ویلچر بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی، امروز تیم پسران ایران در دومین بازی خود مقابل عراق به میدان رفت.

پسران پوشان کشورمان از همان ابتدا نبض بازی را در دست گرفتند و در نهایت با نتیجه ۱۴-۷ دومین پیروزی خود را کسب کردند.

تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران که در گروه A قرار دارد، پیش از این موفق به شکست بنگلادش با نتیجه ۲۱-۱ شده بود و در ادامه مسابقات امروز نیز با ژاپن رو‌به‌رو خواهد شد.

گفتنی است؛ محمد طا‌ها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران را با مربیگری غلامرضا نامی تشکیل می‌دهند.