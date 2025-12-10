حاج سهراب کرمی راهداری، پدر شهید والامقام حسین کرمی راهداری در شهرستان باوی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج سهراب کرمی راهداری، پدر شهید حسین کرمی راهداری روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان باوی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر متعاقباً اعلام می‌شود.

پاسدار بسیجی شهید حسین کرمی راهداری، متولد ۱۳۴۹ در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۶۶ در عملیات کربلای هفت، در شلمچه به شهادت رسید و مزار مطهرش در گلزار شهدای اهواز واقع است.