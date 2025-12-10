پخش زنده
با شروع فصل سرما و بارشهای اخیربرگ ریزان درختان در خوانسار آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ با شروع فصل برگ ریزان پاییزی در خوانسار بیش از ۵۰۰ تن برگ از معابر شهرستان جمع آوری میشود.
شهردار خوانسار گفت: شهرستان خوانسار دارای ۲۲۰۰ هکتار باغهای میوه است که بیشتر آن را آلو، گردو و بادام شامل میشود.
محسن جاپلقی افزود: خیابانهای اصلی و فرعی خوانسار نیز با درختان چنار احاطه شده اندکه قدمت برخی از آنان به بیش از ۲۰۰ سال میرسد.
وی گفت: کارکنان شهرداری با چند دستگاه خودرو مکنده و باری این حجم برگ را برای جلوگیری از آب گرفتگی جداول و لیز خوردگی عابران و خودروها در مواقع بارانی جمع آوری میکنند و برای استفاده به عنوان کود به خارج از شهر انتقال میدهند.
رییس اداره حفاظت از محیط زیست خوانسار نیز افزود: برخی از باغداران اقدام به سوزاندن برگهای باغات خود میکنند که این امرموجب آلودگی هوا میشود و پیگرد قانونی دارد.