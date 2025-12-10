سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از امکان بازدید رایگان بانوان از موزه‌های تحت پوشش این اداره‌کل به مناسبت روز زن در روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ مریم مهدوی گفت: در راستای ارج نهادن به جایگاه ارزشمند و نقش موثر زنان در جامعه و خانواده، بانوان گرامی می‌توانند هم‌زمان با سالروز ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) از موزه‌های تحت پوشش این اداره‌کل شامل کاخ‌موزه چهلستون و موزه شهر قزوین در مجموعه دولتخانه صفوی به‌صورت رایگان بازدید کنند.

سرپرست میراث‌فرهنگی استان افزود: همچنین در این روز تعدادی از بنا‌های تاریخی تحت پوشش این اداره‌کل شامل آب‌انبار‌های سردار بزرگ، سردار کوچک و مسجد جامع، سردر عالی‌قاپو، آرامگاه حمدالله مستوفی و کلیسای کانتور نیز میزبان تمامی بانوان و گردشگران ورودی به استان هستند.

مهدوی با بیان اینکه این ایام فرصتی ارزشمند برای پاسداشت شخصیت بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (س)، تکریم مقام مادر و قدردانی از تلاش‌ها و نقش آفرینی‌های بانوان در عرصه‌های مختلف است، از تمامی بانوان این سرزمین دعوت کرد تا با حضور در موزه‌ها و بنا‌های تاریخی قزوین از این فرصت برای آشنایی هر چه بیشتر با تاریخ و هویت این شهر بهره‌مند شوند.