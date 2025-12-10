پخش زنده
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان، گفت: دو دستگاه تجهیزات پزشکی به ارزش دو میلیارد ریال با مشارکت خیرین در شهرستان راز و جرگلان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید صادق علوی افزود: در این مراسم، دو دستگاه تجهیزات پزشکی به ارزش دو میلیارد ریال با مشارکت خیرین به بهرهبرداری رسید که این تجهیزات با همت خانواده مرحوم رضایی از شهر راز و یک خیر نیکاندیش از شهر یکه سعود تأمین شده است.
وی گفت: این اقدام نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی و تأمین نیازهای تجهیزاتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دارد.
علوی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعا هشت میلیارد ریال از محل کمکهای خیرین سلامت شهرستان جذب شده که توانستهایم با این مشارکتها بخشی از مشکلات و نیازهای حوزه تجهیزات پزشکی را جبران کنیم؛ با این حال، همچنان بخشی از نیازهای درمانی شهرستان نیازمند همراهی و مشارکت بیشتر خیرین است.
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان، ضمن تجلیل از اقدامات خیرین شهرستان، خرید تجهیزات پزشکی را مصداق روشن صدقه جاریه عنوان کرد و افزود: در ماههای اخیر، خیرین بیش از ۵ میلیارد ریال به حوزه سلامت شهرستان راز و جرگلان کمک کردهاندکه نقشی مؤثر در ارتقای خدمات درمانی داشته است.
دکتر پورخیاط تأکید کرد که شهرستان همچنان نیازمند حمایت خیرین است و افزود: دانشگاه از تشکیل انجمنهای مردمنهاد در حوزه سلامت استقبال میکند و استفاده از ظرفیت مؤسسات خیریه ملی و سازمانهای مردمنهاد به عنوان شعبه شهرستانی میتواند به تقویت زیرساختهای درمانی منطقه کمک شایانی کند.