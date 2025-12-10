

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از پیشرفت گسترده طرح‌های توسعه‌ای در استان خبر داد و گفت: ۳۴۴ طرح عمرانی با اعتبارات مصوب بیش از ۵ هزار و ۶۵۵ میلیارد ریال در استان در حال اجرا است

بهزاد برارزاده افزود: بیش از ۴ هزار و ۲۶۱ میلیون ریال اعتبار تاکنون تخصیص یافته که نشان می‌دهد زیرساخت‌های آبرسانی و فاضلاب استان در مسیر تحول اساسی قرار گرفته است.





او ادامه داد: در مرحله نخست محرومیت‌زدایی و با هدف ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی، ۱۹ طرح در ۱۲۸ روستای استان اجرا شده است.





مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: در حوزه آب شهری ۸۶ هزار و ۸۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره، ۱۰۷۰کیلومتر شبکه توزیع، ۵ واحد ایستگاه پمپاژ و ۳۹ حلقه چاه در مدار بهره‌برداری است





برارزاده با بیان اینکه شهرستان بابل با ۵۰ طرح بیشترین سهم را در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب استان دارد، گفت: ساخت مخازن چاری بابل، تکمیل خطوط انتقال مجتمع شیخ‌محله، تکمیل طرح امین‌آباد زرگرشهر با ۷۰ درصد پیشرفت، خط انتقال مخزن ۲ هزار مترمکعبی گلوگاه با ۹۰ درصد پیشرفت، آبرسانی به مجتمع‌های ریگ‌چشمه، مقریکلا و خشرودپی، اصلاح شبکه توزیع آب شهر بابل، احداث مخازن آهنگرکلای بزرگ و کرکنار و حفر چاه علی‌آباد از طرح‌های مهمی است که با اعتبار پیش بینی شده ۸۹۲ میلیارد ریال در شهرستان بابل دنبال می‌شود.