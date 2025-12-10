به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یونجه یکی از مهم‌ترین گیاهان علوفه‌ای در جهان محسوب می‌شود و نقش کلیدی در تغذیه دام و تحقق پایداری سیستم‌های کشاورزی ایفا می‌کند.

سید حبیب شجاعی محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با توجه به اینکه بسیاری از مناطق کشور با کاهش منابع آبی و تنش خشکی دست و پنجه نرم می‌کنند و تولید این گیاه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته گفت: در همین راستا، طرح ملی با هدف معرفی ارقام اصلاح‌شده یونجه با عملکرد بالا، سازگاری محیطی و تاب‌آوری در برابر تنش کم‌آبی در حال اجرا است.

شجاعی افزود: آزمایش‌های این طرح در چندین منطقه اقلیمی کشور در حال انجام است و با توجه به اینکه استان مرکزی یکی از مناطق سردسیر و خشک کشور به شمار می‌رود، برای کشت این گیاه در طرح ملی انتخاب شده است.

او گفت: این طرح شامل ارزیابی ۱۰ رقم یونجه است که از طریق آزمایش‌های سازگاری و پایداری در شرایط مختلف اقلیمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان افزود: نتایج و یافته‌های این طرح تحقیقاتی پس از دو سال و نیم آزمایش در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد تا ضمن افزایش سود آوری به تقویت امنیت تولید علوفه در سطح ملی کمک خواهد کرد.

رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هم با بیان اینکه هر ساله حدود ۴۲ طرح تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف گیاهان علوفه‌ای، سبزی و صیفی، حبوبات و غلات در دست اجراست، گفت: تولید ارقام مناسب و سازگاری با تغییرات اقلیمی، مقاوم در برابر آفات و تنش خشکی، کاهش مصرف آب و همچنین رفع چالش‌ها در زمینه به زراعی و باغی از مزایای اجرای این طرح هاست.

عادل عزیزی تامین علوفه را یکی از مشکلات اصلی دامداران عنوان کرد و افزود: طرح تحقیقاتی یونجه نیز با هدف عملکرد بالا و تولید پایدار و سازگاری با آب و هوای استان در حال اجراست که علاوه بر رفع مشکل دامداران، کمک شایانی به اقتصاد دامدار و کاهش قیمت فرآورده‌های دامی خواهد کرد.

داودی راد سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم تامین امنیت غذایی را از اهداف فعالیت‌های این مرکز عنوان کرد و گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی با توسعه و انتقال دانش در کنار برنامه‌های ترویجی و آموزشی نقش مهمی در این راستا دارد.

علی اکبر داودی راد افزود: تولید گیاهان علوفه‌ای ارتباط مستقیم با امنیت غذایی مردم دارد که در این زمینه حدود ۱۰۰ طرح تحقیقاتی با تولید ارقام جدید سازگار با محیط در دست اجراست.