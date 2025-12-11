به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و حفاظت از سلامت شهروندان، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران اداره اماکن عمومی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح فعالیت تعدادی از واحد‌های صنفی بررسی و ارزیابی شد که ۱۲ واحد ضایعاتی غیرمجاز به علت نداشتن تأییدیه محیط زیست و تهدید بهداشت عمومی، توسط ماموران کلانتری‌های ۱۱، ۱۲ و پلیس اطلاعات پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.