پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از پلمب ۱۲ واحد ضایعاتی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و حفاظت از سلامت شهروندان، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران اداره اماکن عمومی اجرا شد.
وی افزود: در این طرح فعالیت تعدادی از واحدهای صنفی بررسی و ارزیابی شد که ۱۲ واحد ضایعاتی غیرمجاز به علت نداشتن تأییدیه محیط زیست و تهدید بهداشت عمومی، توسط ماموران کلانتریهای ۱۱، ۱۲ و پلیس اطلاعات پلمب شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.