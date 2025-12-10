افزایش کمک‌معیشت ایثارگران و تسهیلات مسکن در دستور کار بنیاد شهید

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: کمک به ایثارگران در حوزه‌های معیشت، مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان در دستور کار بنیاد شهید قرار گرفته است.