بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فریده اولاد قباد که صبح چهارشنبه به بوشهر سفر کرده بود در ابتدای ورود با حضور در گلزار شهدای این شهر با تقدیم گل، با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجدید پیمان کرد.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: حضور در گلزار شهدا و برگزاری آیینهای فاخر بزرگداشت، روح زنده انقلاب اسلامی را یادآور میشود و تعهد ما این است که راه شهدا را ادامه دهیم و شرمنده آنان نباشیم.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به جایگاه تاریخی استان بوشهر در دفاع از مرزها و ارزشهای انقلاب اسلامی، گفت: مقاومت مردم بوشهر تنها به دوران دفاع مقدس محدود نمیشود و این استان همواره پیشرو در حفظ آرمانهای نظام بوده است.
وی بیان کرد: در معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید، اصلاح و تجمیع قوانین خدماترسانی به ایثارگران در قالب بند «ت» ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری است تا با رفع ابهامات اجرایی، قوانین بهصورت دقیق و هماهنگ با همه ارکان حاکمیت اجرا شود.
به گفته اولاد قباد، حذف دهکبندی در قانون بودجه ۱۴۰۴ و افزایش میانگین کمک معیشت ایثارگران فاقد شغل و درآمد از حدود ۵.۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان از اقدامات مهم سال گذشته بوده است.
وی از تلاش برای ارتقای این رقم در بودجه سال آینده نیز خبر داد و افزود: پرداخت مطالبات و پاداش پایان خدمت جانبازان و خانواده معظم شهدا و آزادگان انجام شده است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ادامه داد: در حوزه اشتغال، دومین آزمون بند «ج» ماده ۸۷ برگزار شده و بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی در این فرآیند مشارکت دارند که بیشتر مشمولان پذیرفته شدهاند و همچنین آزمون مرحله سوم و آزمون فراگیر براساس ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نیز در دستور کار قرار دارد.
وی از امضای تفاهمنامه مشترک میان این بنیاد و استانداران کشور در زمینههای مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان و ترویج فرهنگ ایثار خبر داد و اضافه کرد: در سفر به بوشهر اجرای دقیق مفاد این تفاهمنامه در دستور کار است.
اولاد قباد همچنین به تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات در کلانشهرها ۷۵۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده و با توجه به نرخ تورم، تلاش داریم در بودجه ۱۴۰۵ این رقم افزایش یابد. امور مددکاری نیز از طریق طرح «سپاس»، برنامه «معتمدین معین» و طرح پایش سلامت جسم و روان ایثارگران را اجرا کرده است.