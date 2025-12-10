مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از تشکیل گروه پژوهشی حوزه دریای کاسپی در مازندران، خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حسین ایزدی گفت: گروه پژوهشی حوزه دریای کاسپی در راستای تقویت پژوهش‌های تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری دریای کاسپی، تشکیل می‌شود.

او افزود: دریای کاسپی از گذشته‌های دور به‌عنوان نقطه تلاقی تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مسیر‌های مهم تجاری، دارای میراثی غنی، متنوع و ارزشمند است و ضرورت دارد مطالعات میان‌رشته‌ای گسترده‌ای در این عرصه انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، ادامه داد: پژوهش‌های این حوزه باید زمینه‌ساز همکاری میان رشته‌های مختلف همچون باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی، معماری، حفاظت و مرمت، میراث طبیعی و گردشگری باشد و بتواند چشم‌اندازی نو برای شناخت و حفاظت از میراث مشترک کشور‌های حاشیه این پهنه آبی فراهم آورد

ایزدی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه استان مازندران در ارتباط مستقیم با دریای کاسپی و ظرفیت‌های علمی و تاریخی این منطقه، استان مازندران و شهر ساری به‌عنوان مرکز استقرار گروه پژوهشی حوزه کاسپی انتخاب و معرفی شد.

او افزد: این اقدام، نقطه آغازی برای توسعه طرح‌های پژوهشی ملی و منطقه‌ای در حوزه کاسپی و بسترساز ارتقای همکاری‌های علمی و فرهنگی خواهد بود.