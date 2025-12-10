رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم تدوین یک نقشه راه مشترک با عراق برای تقویت همکاری‌های فناورانه در زمینه‌های کلیدی امنیت سایبری، هوش مصنوعی و تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان بازدید کاردار عراق در تهران از پژوهشگاه در نشستی پیش از بازدید عمار سلمان جابر، کاردار عراق در تهران و هیأت همراه از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تبیین ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این مجموعه پرداخت.

شیخی ابتدا گزارشی از مأموریت‌ها، دستاوردها، برنامه‌های راهبردی و توانمندی‌های پژوهشگاه ارائه کرد. همچنین رؤسای پژوهشکده‌ها به معرفی پروژه‌های شاخص، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و قابلیت‌های انتقال فناوری در حوزه‌های تخصصی پرداختند.

در بخش دیگر این دیدار، کاردار عراق با تشریح ساختار و وضعیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خود، سه محور اصلی علاقه‌مندی عراق برای گسترش همکاری‌های فناورانه را شامل تقویت امنیت و پایداری زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی در سطوح حاکمیتی و صنعتی، و توسعه سرمایه انسانی متخصص عنوان کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه بر ارتقای امنیت سایبری و توسعه فناوری‌های بومی کشور عراق به عنوان یک ضرورت راهبردی تأکید کرد.

شیخی در جمع‌بندی مذاکرات تأکید کرد که ایران از توسعه همکاری‌های فناورانه با عراق استقبال می‌کند و ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای آغاز پروژه‌های مشترک در حوزه‌های مخابرات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، استانداردسازی و تنظیم‌گری وجود دارد. او افزود که توسعه سرمایه انسانی از طریق طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی و برنامه‌های توانمندسازی می‌تواند یکی از پایه‌های مهم این همکاری باشد.

وی تدوین یک نقشه‌راه مشترک را گام ضروری برای تسهیل همکاری‌های بلندمدت و مشخص‌سازی مسیر اقدامات مشترک دانست.

در ادامه این بازدید، هیأت عراقی از آزمایشگاه‌های جامع فناوری ارتباطات و امنیت ارتباطات پژوهشگاه بازدید کرد و ضمن آشنایی با زیرساخت‌های تخصصی موجود، در جریان دستاورد‌های پژوهشگاه در حوزه بومی‌سازی تجهیزات، ارائه خدمات تأیید نمونه، اعتبارسنجی و ارزیابی تجهیزات شبکه‌های ارتباطی قرار گرفت.

اعضای هیئت ضمن قدردانی از توانمندی‌های ارائه‌شده، بر آمادگی عراق برای ایجاد شبکه همکاری علمی و فناورانه میان مراکز تخصصی دو کشور تأکید کردند.