در مراسمی با قدردانی از سرهنگ حسن حبیبی، سرهنگ کامیار مهدی پور به عنوان مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امروز در مراسمی با حکم سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، سرهنگ کامیار مهدی پور به عنوان مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان معرفی و از زحمات سرهنگ حسن حبیبی مدیر کل سابق این بنیاد در گیلان قدردانی شد.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور امروز در چهل و چهارمین نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گیلان در رشت، با اشاره به دلاورمردیهای رزمندگان جان برکف در ۸ سال دفاع مقدس گفت: نقش رزمندگان گیلانی در سالهای دفاع مقدس نقشی تعیین کننده و اثر گذار بود که بر کسی پوشیده نیست.
امیرنبی سهرابی با قدردانی از دست اندرکاران جمع آوری و حفظ آثار و اسناد باقی مانده از سالهای دفاع مقدس در گیلان افزود: حفظ، پاسداشت و انتشار این اسناد به جامعه هدف به ویژه نسل نوجوان و جوان برای تبیین ایثارگریهای رزمندگان، شهدا و خانواده هایشان ضروری است.
وی همچنین به دفاع مقدس ۱۲ روزه و نقش گیلان در این دفاع هم اشاره و تاکید کرد: گیلان از جمله استانهایی است که به صورت مستقیم در معرض حمله رژیم صهیونی قرار گرفت و باید آثار این شجاعتها در گیلان ثبت و ضبط و به آیندگان منتقل شود و به ِوِیژه در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
استاندار گیلان هم در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس گفت: هر چند رسالت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، حفظ و نشر این آثار است، اما همگان باید برای تداوم راه شهدا و رزمنگان و حفظ این فرهنگ که از سرمایههای اجتماعی ماست کوشا باشیم و اهتمام بورزیم.
هادی حق شناس با بیان اینکه تاریخ گیلان مملو از شجاعتها و فداکاریهای مردم این دیاراست افزود: این تاریخ و فرهنگ باید برای نسل آینده حفظ شود.