به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ علیرضا شائینی گفت: مأموران هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی شهرستان شاهرود به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را برای بازدید متوقف کردند.

وی افزود: دراین بازرسی کامیون دارای مدارک و پلمپ جعلی بود و ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از این کامیونت کشف شد.

به گفته وی کارشناسان ارزش آن را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ادامه داد: متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.