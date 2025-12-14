پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از کامیونت و توقیف این دستگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ علیرضا شائینی گفت: مأموران هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان شاهرود به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را برای بازدید متوقف کردند.
وی افزود: دراین بازرسی کامیون دارای مدارک و پلمپ جعلی بود و ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از این کامیونت کشف شد.
به گفته وی کارشناسان ارزش آن را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ادامه داد: متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.