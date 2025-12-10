به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اردوی راهیان پیشرفت سپاه شهرستان بویراحمد گفت: امروز ۳۰۰ نفر از دانش آموزان یکی از مدارس این شهرستان از روند تولید کارخانه قند یاسوج بازدید کردند.

سرهنگ یزدان پناه افزود: این برنامه برای آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با دستاورد‌های صنعتی و تولیدی کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با توانمندی‌های ملی اضافه کرد: هدف اصلی این برنامه فراهم کردن بازدید‌های میدانی برای دانش‌آموزان و آشنایی بیشتر آنان با پیشرفت‌های علمی و نحوه تولید در کشور است.

مدیر اردوی راهیان پیشرفت سپاه شهرستان بویراحمد با بیان اینکه دانش آموزان شرکت کننده از نزدیک با روند تولید قند و شکر در این کارخانه آشنا شدند، افزود: تاکنون ۲ اردوی راهیان پیشرفت در شهرستان بویراحمد برگزار شده و برنامه‌ریزی لازم برای ادامه این بازدید‌ها در هفته‌های آینده انجام شده است.

سرهنگ یزدان ادامه داد: امیدواریم این برنامه‌ها بتواند نقش مؤثری در افزایش انگیزه و شناخت دانش‌آموزان نسبت به عرصه‌های مختلف پیشرفت کشور ایفا کند.