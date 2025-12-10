نهمین دوره مسابقات هم‌خوانی و مدیحه‌سرایی مراکز دارالقرآن آموزش و پرورش استان یزد امروز با حضور گروه‌های دانش‌آموزی دختر و پسر از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نهمین دوره مسابقات هم‌خوانی و مدیحه‌سرایی مراکز دارالقرآن آموزش و پرورش استان یزد امروز با حضور گروه‌های دانش‌آموزی دختر و پسر از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان برگزار شد. در این دوره ۶ گروه پسران و ۵ گروه دختران در فضایی معنوی و رقابتی به اجرای برنامه‌های قرآنی و مدیحه‌سرایی پرداختند و توانمندی‌های خود را در زمینه انس با قرآن و اهل‌بیت (ع) به نمایش گذاشتند.

در پایان رقابت‌ها، گروه‌های برتر به عنوان نمایندگان استان یزد به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند؛ مرحله‌ای که بناست تا پایان امسال به میزبانی یزد برگزار شود و فرصت مناسبی برای درخشش استعداد‌های قرآنی دانش‌آموزان استان در سطح کشور فراهم کند. این مسابقات در راستای تقویت فرهنگ قرآنی در مدارس، ترویج فعالیت‌های گروهی دینی و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان برای حضور فعال‌تر در برنامه‌های پرورشی برگزار شده است.