فرایند ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه از ۱۷ آذرماه آغاز و تا ۱۸ دیماه سال جاری ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با هدف نهادینهسازی فرهنگ خلاقیت و نوآوری، ترویج روحیه کار و تلاش و تجلیل از کارگران و گروههای کار نمونه، ثبتنام در سیوهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سال ۱۴۰۴ رسماً آغاز شده است.
محمدخوش آینه افزود: کارگران و گروههای کار واجد شرایط میتوانند از ۱۷ آذرماه تا ۱۸ دیماه با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبتنام، تکمیل اطلاعات فردی و گروهی و بارگذاری مدارک و مستندات لازم اقدام کرده و در فرآیند ارزیابی جشنواره امتنان قرار گیرند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تأکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی، معرفی و تقدیر از تلاشگران واقعی عرصه تولید و کارآفرینی و الگوسازی برای جامعه کار است.