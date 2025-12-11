به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ خلاقیت و نوآوری، ترویج روحیه کار و تلاش و تجلیل از کارگران و گروه‌های کار نمونه، ثبت‌نام در سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سال ۱۴۰۴ رسماً آغاز شده است.

محمدخوش آینه افزود: کارگران و گروه‌های کار واجد شرایط می‌توانند از ۱۷ آذرماه تا ۱۸ دی‌ماه با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبت‌نام، تکمیل اطلاعات فردی و گروهی و بارگذاری مدارک و مستندات لازم اقدام کرده و در فرآیند ارزیابی جشنواره امتنان قرار گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تأکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی، معرفی و تقدیر از تلاشگران واقعی عرصه تولید و کارآفرینی و الگوسازی برای جامعه کار است.