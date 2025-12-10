بهبود خدمات و مدیریت هزینهها در حج و عمره
برای دومین سال متوالی، کاروان های حج تمتع خراسان جنوبی مدینه قبل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،
مدیر حج و زیارت استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: با افزایش هزینههای اقامت در حج، سازمان حج و زیارت تلاش کرده است با مدیریت منابع، بهینهسازی پروازها و تنوع در انتخاب هتلها، شرایطی فراهم کند تا زائران بتوانند با کمترین هزینه ممکن در حج تمتع و عمره مفرد شرکت کنند.
دستگردی افزود: در بحث حج تمتع، یکی از بیشترین بخشهای هزینه مربوط به اسکان زائران با حدود ۶۰ درصد هزینه کلی سفر است که صرف اقامت در مدینه منوره و مکه مکرمه میشود.
وی با بیان اینکه در مدینه، به دلیل سیاستهای تقسیمبندی زائران، آقایان و خانمها در هتلهای جداگانه مستقر میشوند گفت:، اما در مکه، هتلهای زوجی بهصورت محدود و با هزینه بالاتر وجود دارد و کاهش یک تخت در اتاق باعث افزایش چشمگیر قیمت میشود، بهطوریکه هزینه هر اتاق زوجی گاهی به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان میرسد.
مدیر حج و زیارت استان گفت: سازمان حج برای بررسی تمایل زائران به استفاده از هتلهای زوجی، پیامکی نظرسنجی ارسال کرد که در استان ما، استقبال چندانی از این طرح نشد، چرا که علت اصلی آن افزایش هزینهها بود و بر اساس نظر مردم، تنها در صورت مطالبه و تمایل عمومی، امکان اختصاص یک کاروان ویژه وجود خواهد داشت.
دستگردی با بیان اینکه چینش اتاقها در مکه و مدینه معمولاً بهصورت سه یا چهار تخته است افزود: یکی از مزایای امسال این است که برای دومین سال پیاپی، زائران ما از نوع مدینهقبل هستند و ابتدا به مدینه مشرف میشوند و سپس به مکه میروند.
وی گفت: در برخی مواقع، زمانی که زائران به مکه میرسند، تعدادی از هتلها تخلیه شدهاند و این فرصتی ایجاد میکند تا گروههای جدید بتوانند بدون پرداخت وجه اضافی از هتلهای خلوتتر استفاده کنند و هدف اصلی سازمان، ارائه خدمات مطلوب و مقرونبهصرفه به زائران است تا هیچکس بهدلیل هزینه از این سفر معنوی باز نماند.
مدیر حج و زیارت استان افزود: در بخش عمره نیز تغییراتی در نحوه انتخاب اتاقها صورت گرفته است و از دیماه، مرحله دوم ثبتنام عمره انجام شد و زائران از همان ابتدا میتوانند هنگام نامنویسی نوع اتاق خود را انتخاب کنند.
دستگردی گفت: اتاق دو تخته حدود ۶۹ میلیون تومان، سه تخته حدود ۶۵ میلیون تومان و چهار تخته با قیمتی کمتر عرضه میشود و این تغییر باعث شد فرآیند ثبتنام عادلانهتر و شفافتر شود.
دستگردی گفت: برآورد اولیه هزینه عمره حدود ۸۵ میلیون تومان بود، اما با اقدامات مدیریتی سازمان، از جمله اصلاح پروازها (مدینهقبل و جدهبرگشت)، کاهش نیروهای اعزامی و استفاده بهینه از امکانات، حدود ۲۰ میلیون تومان صرفهجویی حاصل شد و هدف این بود که هزینهها کنترل شود و زائران بیشتری بتوانند در این سفر معنوی شرکت کنند.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی افزود: زائران پیش از ثبتنام میتوانند مشخصات و اطلاعات هتلها را مشاهده و انتخاب آگاهانهتری داشته باشند و افرادی که از ۲۰ مهرماه به بعد پیشثبتنام کرده و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان اولیه را پرداخت کردند، تا ۲۲ آذرماه فرصت دارند ثبتنام خود را نهایی کنند.
وی گفت: با توجه به همزمانی دوره پیشثبتنام با فصل برداشت محصولات کشاورزی مانند زرشک و زعفران در استان، برخی از مردم توان پرداخت در آن زمان را نداشتند که با پیگیریهای انجامشده، ۳۲۰ سهمیه اضافی برای جبران این موضوع گرفته شد تا متقاضیان جدید بتوانند ثبتنام کنند.
دستگردی همچنین با بیان انکه از تاریخ ۲۲ آذرماه، افراد میتوانند مراجعه کرده و کاروان دلخواه خود را قطعی کنند افزود: در این مرحله، هزینه کامل سفر که از حدود ۳۴۳ میلیون تومان شروع میشود، پرداخت میشود و گذرنامه باید حداقل تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد.
دستگردی با اشاره به اینکه پیشثبتنام حج تمتع از ۲۰ مهرماه در استان آغاز شد و حدود یک ماه و نیم ادامه داشت افزود: مرحله اول ثبت نام قطعی از ۱۶ آذرماه برای افرادی که در ده روز نخست پیشثبتنام کرده بودند و همچنین متقاضیان سال ۱۳۹۹ که توفیق اعزام نیافته بودند انجام شد و مرحله دوم از ۱۸ آذرماه برای سایر افراد آغاز شد که در مجموع، ۱۱۵۰ نفر ثبتنام قطعی خود را انجام دادند.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: در حج تمتع سال ۱۴۰۵، هزار و ۶۶۰ زائر همراه با عوامل که جمعاً بیش از ۱۷۰۰ نفر میشوند از استان ما در قالب ۱۱ کاروان اعزام خواهند شد که نسبت به پارسال حدود ۱۰۰ نفر افزایش دارد.
او افزود: در کاروانهای امسال، حداقل هزینه سفر ۳۴۳ میلیون تومان و حداکثر ۳۷۷ میلیون تومان است و تفاوت این مبالغ، به نوع هتلهای محل اقامت در مکه و مدینه و نیز مدت اقامت در هر شهر برمیگردد.