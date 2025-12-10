به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام ستاد برگزاری یادواره شهدای فراجا آغاجاری، دومین یادواره شهدای فراجا این شهرستان ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه ۱۹ آذرماه در حسینیه محبان ثارالله آغاجاری باحضور جمعی از مسئولان، خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

سجاد جرکنی، مجری این برنامه معنوی است و محمدطلا مظلومی نماینده مردم آغاجاری و بهبهان در مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کند و محمد مصلحی مداحی خواهد کرد.