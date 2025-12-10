سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر از شناسایی و توقف ۳۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر اعلام کرد: در آبان‌ماه، ۳۵ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان شناسایی و با صدور اخطار اولیه متوقف شد.

وی گفت: این تغییر کاربری‌ها شامل ۳۴ مورد احداث بنا، چهار مورد استخر، چهار مورد محوطه‌سازی، آلاچیق، جاده‌سازی، پی‌کنی و دپوی مصالح و دیوارکشی بوده که در مجموع ۳۹۵۱ مترمربع از اراضی کشاورزی را در بر می‌گرفت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر تأکید کرد: با اخطار کتبی به متخلفان و اقدام قاطع، از ادامه روند ساخت‌وساز بی‌رویه در اراضی کشاورزی جلوگیری شده و برخورد قانونی با هرگونه مقاصد غیرکشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

صفری اوریمی با اشاره به نظارت مستمر مأموران اراضی جهاد کشاورزی گفت: تغییر کاربری غیرمجاز به تدریج باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی می‌شود و این مدیریت با گشت‌زنی و اخطار به موقع تلاش دارد از این روند جلوگیری کند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، از طریق سامانه ۱۳۱ یا مراجعه به واحد امور اراضی جهاد کشاورزی، گزارش خود را اعلام کنند.