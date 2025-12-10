پخش زنده
تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران ایران در دومین بازی خود از بازیهای پاراآسیایی جوانان مقابل بنگلادش به برتری دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی شهر دبی کشور امارات امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه تیم دختران ایران در دومین دیدار خود مقابل بنگلادش به میدان رفت.
دختران بسکتبال با ویلچر ایران در تمامی دقایق این بازی برتری خود را به حریف دیکته کردند و در پایان با نتیجه ۱۴-۴ مقابل بنگلادش به برتری دست پیدا کردند.
تیم بسکتبال با ویلچر دختران ایران که در گام نخست، نتیجه را به تایلند واگذار کرده بود، با یک برد از دو بازی در روز اول به کار خود پایان داد.
دختران ایران فردا (پنجشنبه) در ادامه مسابقات بار دیگر با بنگلادش و تایلند روبهرو خواهد شد تا تکلیف فینالیستهای این مسابقات مشخص شود.
گفتنی است؛ زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری با مربیگری آذر همایونپور ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران ایران را در بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی تشکیل میدهند.