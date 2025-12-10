به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابت‌های پاراوزنه برداری دختران دبی ۲۰۲۴ با شروع درخشان «زهرا پولادی» آغاز و این ورزشکار ارزنده استان در دسته وزنی ۴۱ کیلوگرم با ثبت وزنه‌های ۶۵، ۶۹ و ۷۰ کیلوگرم مقابل رقبایی از کشور ازبکستان و عراق، صاحب اولین مدال طلا شد.

۳۳ ورزشکار و مربی از خراسان رضوی به مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات اعزام شدند که این ورزشکاران در هفت رشته ورزشی بسکتبال با ویلچر سه نفره، پاراتنیس روی میز، پارامچ اندازی، پاراشنا، پاراوزنه برداری و پارادوومیدانی، بیشترین سهم اعزام به این مسابقات را در کشور دارند.