شادی و معنویت در خانه سالمندان با برنامه «تا ابد مادر»، بازتاب دیدار صمیمانه بانوان و دختران کشور با رهبر انقلاب در برنامه «بازتاب» و روایت تلخ کوچ اجباری مردم ترکمن در برنامه «کتاب فرهنگ» از شبکه رادیویی فرهنگ روایت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هم‌زمان با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، و روز مادر، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با ویژه‌برنامه‌ای زنده و صمیمی به خانه سالمندان می‌رود تا لحظاتی سرشار از مهر، سرود و یاد مادر را برای سالمندان رقم بزند.

رادیو فرهنگ در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) با ویژه‌برنامه «تا ابد مادر» میزبان سالمندان خواهد بود.

این برنامه که چهارشنبه ۱۹ آذر، ساعت ۱۶ تا ۱۹ به‌صورت زنده پخش می‌شود، با اجرای نگین خواجه‌نصیر و احسان همتی و بازیگری ارسلان جولایی و مسعود خان‌میرزا فضایی پر از شادی و معنویت می‌آفریند.

تهیه‌کنندگی برنامه را فاطمه ترسا بر عهده دارد و حضور کارشناس مذهبی، گروه سرود نوجوانان و اجرای قطعات موسیقایی، حال‌و‌هوایی خاص به این شب خواهد بخشید.

«تا ابد مادر» روایتی از مهر، سپاس و روشن‌کردن چراغ دل مادران سالخورده به مناسبت روز مادر است.

این ویژه‌برنامه، افزون بر ایجاد فضایی شاد و عاطفی برای سالمندان، تلاشی است برای بازگشت روح هم‌دلی و توجه اجتماعی به نسلی است که ستون‌های خانواده هستند و مادرانی که شاید در این شب کسی نباشد که به آنها تبریک بگوید.

اجرای زنده سرود‌های شاد، دکلمه‌های احساسی درباره مقام مادر و پخش پیام‌های شنوندگان در ستایش مادران، حال و هوایی ویژه به برنامه خواهد داد.

برنامه «بازتاب»

برنامه «بازتاب» چهارشنبه ۱۹ آذر ، به بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیدار اخیر هزاران زن و دختر کشورمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازد؛ دیداری که با نگاهی نو به نقش بانوان در مسیر تمدن‌سازی اسلامی، هم‌زمان با روز دانشجو، انجام شد.

در ادامه رویکرد تحلیلی-اجتماعی رادیو فرهنگ، برنامه‌ی «بازتاب» این هفته با محور گفت‌و‌گو درباره نقش زنان و دختران و بازتاب دیدار چند هزار نفر از آنان با رهبر معظم انقلاب پخش می‌شود.

دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از بانوان کشور در روز دانشجو، بار دیگر بر اهمیت بازنگری جدی در نقش‌ها، جایگاه و نیاز‌های زنان در جامعه ایرانی تأکید کرد.

اگرچه این دیدار در قالب گفت‌وگویی صمیمی با زنان برگزار شد، اما در لایه‌های عمیق‌تر آن، نکات کلیدی و راهبردی نهفته است که با آینده خانواده، کیفیت زندگی زنان و مسیر‌های سیاست‌گذاری اجتماعی کشور ارتباط مستقیم دارد و در برنامه «بازتاب» این هفته با، دکتر معصومه حکیمیان معاون فرهنگی بسیج جامعه‌ی زنان کشور، از زاویه مسئولیت اجتماعی بانوان، به بازخوانی پیام محوری این دیدار و جایگاه «زن مؤمنِ فعال» در پیشرفت کشور پرداخته می‌شود.

در ادامه با دکتر معصومه نصیری، کارشناس رسانه، نگاهی تخصصی به بازتاب رسانه‌ای سخنان رهبر انقلاب در فضای مجازی و تاثیر آن بر جریان گفت‌و‌گو‌های دانشجویی هفته‌ی جاری گفت‌و‌گو می‌شود.

همچنین دکتر امید طاهرنژاد تحلیلگر سیاسی، با بررسی پیوند میان روز دانشجو و دیدار بانوان، به تحلیل گفتمان «آگاهی و مسئولیت در نسل جوان» به‌عنوان دو اصل حرکت جامعه انقلابی می‌پردازد.

برنامه، «بازتاب» چهارشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۹ با گویندگی احسان همتی و تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز روانه آنتن خواهد شد.

برنامه «کتاب فرهنگ»

در برنامه «کتاب فرهنگ» چهارشنبه ۱۹ آذر، رادیو فرهنگ به‌صورت زنده از کتابخانه میرفندرسکی گرگان میزبان نویسنده رمان تاریخی «ماتی‌خان» خواهد بود؛ اثری از عبدالرحمن اونق که با نگاهی عمیق به ماجرای فرهنگی قوم ترکمن در سال‌های نخست حکومت رضاخان، برداشتن اجباری روسری از سر زنان و کوچ ناخواسته مردم ترکمن را با زبانی داستانی و مستند روایت می‌کند.

رادیو فرهنگ در تازه‌ترین برنامه‌ «کتاب فرهنگ» از گروه تاریخ و اندیشه در ادامه رویدادملی ایران جان گلستان ایران چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۰ تا ۲۱ با موضوع بررسی «رمان ماتی‌خان» ، مخاطبان را به سفری تاریخی به شمال ایران می‌برد؛ جایی که دردِ کوچ و بی‌هویتی مردم ترکمن در سایه سیاست‌های اجباری حکومت پهلوی شکل گرفت.

رمان ماتی‌خان نوشته عبدالرحمن اونق بازسازی تاریخی مهاجرت و استقرار ترکمن‌ها در حوالی رود اترک است؛ روایتی از مردمانی نجیب و آزاده که در فاصله کوتاهی میان سنت و اجبار حکومتی قرار گرفتند، از برداشتن روسری و روبنده (باشماق) زنان گرفته تا تغییر شیوه زندگی و از دست رفتن ایل و خانه.

در این برنامه، عبدالرحمن اونق نویسنده اثر با حضور در محل برنامه درباره‌ چرایی پرداخت به این موضوع و اهمیت احیای هویت قوم ترکمن سخن می‌گوید.

همچنین حسین پایین‌محلی کارشناس کتاب به‌صورت تلفنی از زاویه تاریخ شفاهی و ضرورت توجه به روایت‌های بومی در ادبیات ملی صحبت می‌کند.

در بخش دیگر، موسی جرجانی کارشناس فرهنگ ترکمن نیز از منظر زبان، واژه‌شناسی و مفاهیم فرهنگی این اقوام به تعبیر کلمات بومی، چون چکدرمه (غذای سنتی ترکمن‌ها) و باشماق (روبنده‌ی زنان ترکمن) می‌پردازد.

بخش‌هایی از این رمان با صدای گرم مسعود فروتن. خوانده خواهد شد و بخش کوتاهی درباره آثار نوشته‌شده پیرامون مردم ترکمن نیز پخش می‌شود.

در بخش «قاب متن»، احمد محمد تبریزی از اقتباس نمایشی صحرا مرد و طرح ساخت سریال ماتی‌خان سخن خواهد گفت؛ صحبتی که پیوند ادبیات و تئاتر را برجسته می‌کند.

تهیه‌کننده برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه‌ها محمدرضا حاج‌حیدری کارشناس مجری محمدعلی مومنی، و سردبیر و نویسنده مطهره آخوندی هستند.

این برنامه در قالب ویژه‌ای از رادیو فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه با محور شعار «ایران جان، گلستان ایران»، به‌صورت زنده ساعت ۲۰ از گرگان روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.