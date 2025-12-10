به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در نشست ظرفیت‌سازی دست‌اندرکاران برنامه مدیریت زیست‌بوم تالاب بین‌المللی شادگان که در اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد سنتی نگهداری از تالاب‌ها، اظهار داشت: تالاب باید استفاده شود؛ در غیر این صورت خراب می‌شود. مردم باید به‌خوبی از نقش تالاب در معیشت، امنیت غذایی و توسعه پایدار آگاه شوند.

وی افزود: که جوامع محلی بهترین معماران منطقه خود هستند و دانش بومی آنها در هماهنگی با طبیعت، سرمایه‌ای ارزشمند برای مدیریت هوشمند اکوسیستم‌های تالابی است.

اشرفی تصریح کرد: در جوامع تالابی، مردم از کشاورزی تا استفاده از علوفه‌های طبیعی و پرورش ماهی، دانش کاربردی عمیقی دارند. وظیفه ما این است که بستر مناسب را برای بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت‌ها فراهم کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ادامه داد: برنامه مدیریت زیست‌بوم تالاب شادگان باید مبتنی بر رویکردی نوین باشد که در آن، تالاب نه تنها یک ذخیره‌گاه طبیعی، بلکه موتور محرکهٔ توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی باشد. این منبع خدادادی قابلیت دارد جامعه‌ای نه‌تنها خودکفا، بلکه مرفه را شکل دهد.

وی با اشاره به چالش‌های آبرسانی به تالاب شادگان، اضافه کرد: در حالی که نیاز آبی این تالاب به‌طور متوسط ۲۰ متر مکعب در ثانیه است، اکنون تنها کمتر از ۵ متر مکعب در ثانیه از رودخانه‌های کارون و مارون وارد آن می‌شود. با این شرایط، تنها راه نجات، مدیریت هوشمند و بهینه‌سازی استفاده از منابع موجود است.

اشرفی از اقدامات اخیر در جهت کاهش هدررفت آب و احیای ۲۵۳ هکتار از اراضی خشک‌شدهٔ تالاب با بودجه‌ای کمتر از دو میلیارد تومان خبر داد و گفت: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که با فکر و برنامه‌ریزی درست، می‌توان حتی در شرایط بحرانی، نتایج چشمگیری به‌دست آورد.

اشرفی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای تالاب شادگان دیگر نباید محصول تصمیمات مرکزی باشد، بلکه باید با مشارکت فعال دست‌اندرکاران محلی، کارشناسان و ذینفعان تدوین شود: شما هستید که در این کارگاه‌ها خروجی تعیین‌کننده را ارائه می‌دهید؛ و مسئولان مرکزی فقط نظرات شما را بررسی و تصویب می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما در چند سال اخیر در استان خوزستان، بیش از آنچه در ۲۰ سال گذشته در سطح کشور در حوزه پایداری تالاب‌ها انجام شده، کار کرده‌ایم. این مسیر را با همین انگیزه و با مشارکت هوشمند همه ذینفعان ادامه خواهیم داد تا تالاب شادگان، الگویی جهانی در مدیریت زیست‌بوم‌های پایدار شود.

این نشست در راستای تدوین برنامه بومی‌سازی مدیریت زیست‌بوم تالاب بین‌المللی شادگان و با حضور کارشناسان، نمایندگان جوامع محلی، نهاد‌های اجرایی و ذینفعان محیط زیستی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این نشست علاوه بر نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و جوامع محلی نمایندگان از دفتر معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم حضور داشتند.