سه نیکوکار هرمزگانی، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مالی از زندانهای این استان به حساب ستاد دیه واریز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت: هم اکنون۱۸۰ محکوم مالی جرائم غیرعمد در انتظار آزادی از زندانهای هرمزگان هستند.
موسی احمدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۹۲ زندانی با کمک ستاد دیه و حمایتهای مردمی از زندانهای این استان آزاد شدهاند.
وی گفت: خیران و مردم نیکوکار میتوانند کمکهای خیرخواهانه خود در این حوزه را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی و یا شماره شبا بانک ملی IR ۳۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ بنام ستاد دیه استان هرمزگان واریز کنند.
مدیرنمایندگی ستاد دیه هرمزگان افزود: جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیتهای مالی نظیر مهریه، نفقه و مطالبه وجه چک است.