دستور جلب ۷ نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته است، مجددا صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ اجرای حکم این افراد از زمان قطعی شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است.

محکومان یاد شده متواری هستند.

همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند و اقدام قانونی لازم با هدف ضبط قرار تامین محکومین متواری انجام گرفته است.

تاکنون ۱۱ نفر از محکومین جلب و در حال اجرای حکم هستند.