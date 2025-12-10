پخش زنده
استاندار قم با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و نظارت مستمر بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی افزود: صیانت از معیشت مردم و ایجاد آرامش در بازار، مهمترین اولویت کارگروه است و دستگاهها باید هماهنگ و دقیق عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو با اشاره به دستورکار جلسه گفت: پیگیری مصوبات جلسات گذشته و ارائه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول باید جدیتر دنبال شود تا روند تأمین کالا و کنترل بازار دچار اختلال نشود.
در ادامه، سازمان جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت کالاهای کشاورزی از جمله نهادههای دامی، برنج، روغن خوراکی، مرغ و گوشت قرمز ارائه کرد. همچنین دستگاههای نظارتی شامل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی گزارشی از نظارتهای میدانی و وضعیت بازار مطرح کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هم آخرین اقدامات و گزارش دبیر کمیته اقدام مشترک را ارائه داد.
استاندار قم در پایان بر هماهنگی دستگاهها، استمرار نظارتها و برخورد قاطع با سودجویی تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق مصوبات برای مدیریت بهتر بازار استان شد.