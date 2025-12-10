

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای مازندران ز اجرای ۶۹۴ کیلومتر عملیات روکش آسفالت و لکه گیری هندسی، محور‌های اصلی و فرعی استان در هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: در هشت ماه گذشته ۱۶۵کیلومتر عملیات روکش آسفالت تقویتی در سطح محور‌های استان، ۹ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و همچنین درزگیری ۸۰هزار متر اقدام شده است.

سید رضا سجادی افزود: به منظور تسهیل در امر تردد و افزایش ایمنی محور‌ها اجرای عملیات لکه گیری هندسی را به طول ۵۲۰ کیلومتر در محور‌های مواصلاتی استان با استفاده از آسفالت گرم و سرد انجام شده است.

او ادامه داد: با توجه به ویژگی شاخص ترانزیت و توریستی بودن این استان روکش آسفالت محور‌های شریانی و اصلی می‌تواند نقش مهمی را در بهبود و سرعت مبادلات اقتصادی منطقه و ایمنی کاربران جاده‌ای ایفا کند.

رئیس اداره نگهداری راه‌ها افزود: جاده‌ها از جمله اموال عمومی است که قانون گذار حفظ، حراست، نگهداری، تعریض و هرگونه فعالیت‌های مرتبط با آن را به این اداره کل محول کرده است.