افزایش شاخص تولید بخش صنعت در آبان ۱۴۰۴
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان سال گذشته، افزایش ۲/۳ درصدی داشته است.
؛ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی در آبانماه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲/۳ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۰/۴ درصدی داشته است.
در این ماه رشته فعالیتهای «شیمیایی بهجز دارو»، «خودرو و قطعات» و «دارو» نسبت به ماه مشابه سال قبل بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشتهفعالیتهای «ماشینآلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «غذایی و آشامیدنی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
همچنین، شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸/۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳/۲ درصدی مواجه شده است.
گفتنی است؛ در آبانماه سال ۱۴۰۴، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴/۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱/۲ درصدی مواجه شده است. در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، رشته فعالیتهای «دارو»، «غذایی و آشامیدنی» و «شیمیایی بهجز دارو» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیتهای «ماشینآلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند.
بر این اساس، شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۱۶/۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲/۶ درصدی مواجه شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ در آبانماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکتهای صنعتی بورسی افزایش ۳/۳ درصدی داشته و رشد نقطهبهنقطه با افزایش ۰/۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۷/۵ درصد رسیده است.
گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی در آبانماه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۰ درصد افزایش را نشان میدهد.