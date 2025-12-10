به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲/۳ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۰/۴ درصدی داشته است.

در این ماه رشته فعالیت‌های «شیمیایی به‌جز دارو»، «خودرو و قطعات» و «دارو» نسبت به ماه مشابه سال قبل بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «غذایی و آشامیدنی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸/۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳/۲ درصدی مواجه شده است.

گفتنی است؛ در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴/۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱/۲ درصدی مواجه شده است. در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، رشته فعالیت‌های «دارو»، «غذایی و آشامیدنی» و «شیمیایی به‌جز دارو» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۱۶/۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲/۶ درصدی مواجه شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش ۳/۳ درصدی داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۰/۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۷/۵ درصد رسیده است.

گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.