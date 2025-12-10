سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد:مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد از تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود ۴ درصد بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، طاهری گفت: مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد از تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود ۴ درصد بهره‌مند شدند.

وی افزود: این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و با مبالغی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان، ویژه مستمری‌بگیران این صندوق در نظر گرفته شده است.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد گفت: تاکنون از مجموع ۱۷۰ مستمری‌بگیر معرفی‌شده به بانک، ۸۰ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و مراحل پرداخت برای سایر افراد نیز در دست انجام است. به گفته وی، هدف از این اقدام، کمک به بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران روستایی و عشایری و ارتقای قدرت اقتصادی خانوار‌های مشمول در استان یزد است.