آئین اختتامیه سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان فردا ۲۰ آذر با معرفی برگزیدگان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین پایانی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان صبح فردا پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۹ صبح در سالن اصلی مجتمع فرهنگیهنری بوعلی سینا واقع در بلوار شهید مفتح همدان، با حضور مدیران، مسئولان، هنرمندان، گروههای نمایشی و مهمانان شرکتکننده در این رویداد برگزار میشود.
در این مراسم، برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره معرفی و از آثار برتر قدردانی میشود.
همچنین چند جایزه ویژه شامل؛ جایزه ویژه مرکز ملی استیژ ایران، جایزه ویژه معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایزه ویژه مؤسسه سوره امید، جایزه ویژه کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و جایزه ویژه انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر به آثار برگزیده هر یک از نهادها و ارگانهای یادشده اهدا میشود.
در بخش پاسداشت، آئین نکوداشت مجید قناد برگزار و از ۲ هنرمند همدانی نیز به پاس سالها فعالیت در حوزه تئاتر کودک و نوجوان قدردانی میشود.
آئین پایانی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، نقطه پایان پنج روز رویداد، اجراها و برنامههای فرهنگی و هنری این دوره است.