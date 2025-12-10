پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان بر هدایت مسئولیتهای اجتماعی به سمت کیفی بخشی آموزش استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر در نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان در محل استانداری با اشاره به لزوم هدایت مسئولیت اجتماعی به حوزه بهبود وضعیت آموزشی استان گفت: شرکتها و صنایع استان از محل مسئولیت اجتماعی برای ارتقای کیفیت آموزش و بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان به ویژه در مناطق محروم و عشایری مشارکت کنند.
وی بیان کرد: با استفاده از طرح حامی و با دستهای خالی تلاش داریم تا از عقبماندگی تحصیلی دانش آموزان استان جلوگیری کنیم، اما این تلاش کافی نیست.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اظهار داشت: نباید همه مسئولیتهای اجتماعی را صرفا به سمت ساختوساز هدایت کرد، از این ظرفیت برای کیفی بخشی آموزش استفاده کرد.
وی با بیان ضرورت هدفگذاری جدید برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی افزود: پیشنهاد میشود از محل مسئولیتهای اجتماعی برای حمایت از دوره حساس پیشدبستانی و به طور کل برای کیفیتبخشی به آموزش و پرورش خوزستان استفاده شود.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به نیازهای ویژه مناطق عشایری استان اظهار کرد: مدارس عشایر نیاز فوری به تجهیزات آموزشی و احداث سرویسهای بهداشتی استاندارد دارند. از شرکتها و صنایع بزرگ استان به عنوان عضوی از این جامعه درخواست داریم برای بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان عشایری، آموزش و پرورش را یاری کنند.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در این نشست به اقدامات عمرانی انجامشده اشاره کرد و گفت: ۶۸۱ مدرسه در قالب طرح توسعه نهضت مدرسهسازی در دست اقدام است که از این تعداد، ۱۵۶ مدرسه پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند.
محمد سعیدی پور عنوان کرد: تاکنون ۳۵ مدرسه برای جایگزینی مدارس کانکسی ساخته شده و ۴۱ مدرسه دیگر نیز در دست ساخت است و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، دیگر مدرسه کانکسی در استان نداشته باشیم.
وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز ۶۰۰ کلاس درس جدید ساخته شده و برنامه ریزی شده تا پایان امسال ۴۰۰ کلاس درس دیگر نیز تاسیس شود.