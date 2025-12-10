دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن، اعلام کرد: هدف اصلی ستادراهبری حفظ قرآن، افزایش محسوس آمار حافظان با شاخص‌گذاری دقیق و اجرا در چندین دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن با تشریح جزئیات نشست اخیر کمیته تخصیص اعتبارات صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، از تعیین پنج اولویت اصلی برای هزینه‌کرد بودجه ستاد خبر داد.

آقای بحرالعلوم گفت: اول دی‌ماه، کنفرانس خبری ستاد با حضور مسئولان قرارگاه‌ها و مدیران طرح‌ها در سالن جلسات سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار می‌شود.

* تشریح مصوبه صندوق مشارکت و محور‌های هزینه‌کرد بودجه

وی افزود: در نشست اخیر کمیته تخصصی صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، بودجه ۷۵ میلیارد تومانی با نظر شورای توسعه فرهنگ قرآنی بین کمیسیون‌ها و ستاد‌ها توزیع می‌شود و بخشی از این اعتبار به ستاد راهبری حفظ اختصاص یافت که پس از بررسی و مشورت با قرارگاه‌ها، این بودجه در قالب پنج فعالیت ملی تعریف شد.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن ادامه داد: این پنج طرح با هدف تقویت جریان حفظ قرآن و افزایش سرعت تربیت حافظان در کشور انتخاب شده‌اند و هر کدام به‌صورت مشارکتی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرا خواهد شد.

* حمایت از طرح حفظ در دانشگاه‌ها؛ تقویت جریان دانشجویی

آقای بحرالعلوم نخستین محور هزینه‌کرد را حمایت از «طرح ملی حفظ دانشجویان» معرفی کرد و گفت: این طرح چند سالی است در دانشگاه‌های کشور آغاز شده و هزاران دانشجو مشغول حفظ قرآن هستند. حمایت ستاد با هدف استمرار، افزایش مشارکت و ارتقای کیفیت این طرح انجام می‌شود و همچنین به تکمیل بانک ملی اطلاعات حافظان دانشجو کمک می‌کند. میزان حمایت از این طرح نیز حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

* پشتیبانی از نهضت جزءخوانی و حفظ در مدارس

وی دومین محور را مشارکت در اجرای «نهضت حفظ جزء سی‌ام در مدارس» بیان کرد و افزود: آموزش‌وپرورش برای اجرای این طرح اعتبارات خوبی در نظر گرفته است. ستاد نیز با هدف تقویت جریان حفظ در مدارس، بخشی از بودجه صندوق مشارکت را به این برنامه اختصاص داد.

*شناسایی مکاتب حفظ قرآن اهل‌سنت؛ طرح ملی در سیستان و بلوچستان

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن با اشاره به سومین محور طرح ملی، تصریح کرد: در مناطق اهل‌سنت، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه حفظ قرآن وجود دارد. به‌دلیل نبود آمار دقیق، تصمیم گرفتیم یک طرح پایلوت برای شناسایی مکاتب حفظ و ثبت حافظان اهل‌سنت اجرا کنیم. این طرح مختصر، اما مهم است و اگر موفق باشد در سال‌های آینده با بودجه گسترده‌تری ادامه خواهد یافت.

آقای بحرالعلوم گفت: حافظان بسیاری در میان خواهران و برادران اهل‌سنت وجود دارد که تاکنون به‌طور رسمی شناسایی نشده‌اند. این پایلوت می‌تواند مبنای آمار دقیق ملی باشد.

*حمایت از طرح «حافظ‌شو» و تکمیل زنجیره فعالیت‌های مردمی

آقای بحرالعلوم چهارمین محور را برنامه «حافظ‌شو» اعلام کرد و افزود: این طرح توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می‌شود. ستاد حفظ برای تقویت این برنامه و کمک به توسعه آن، بخشی از بودجه خود را در قالب مشارکت، اختصاص داده است.

*تربیت معلم و مربی حفظ؛ اجرای حضوری و مجازی

وی طرح «تربیت معلم و مربی حفظ» را پنجمین محور هزینه‌کرد بودجه ذکر کرد و توضیح داد: این طرح در دو قالب حضوری و مجازی اجرا می‌شود و مقدمات آن شامل تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی در ماه‌های آینده تکمیل می‌شود. تقویت مربیان و معلمان حفظ، یکی از نیاز‌های اساسی گسترش جریان حفظ قرآن است.

*بودجه ۱۰۰ میلیاردی برنامه هفتم توسعه برای حفظ قرآن

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن با اشاره به اعتبارات برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس برنامه هفتم، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای تقویت جریان حفظ قرآن به پنج دستگاه اختصاص یافته است؛ ۴۰ میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۴۰ میلیارد تومان به سازمان تبلیغات اسلامی، ۵ میلیارد تومان به سازمان بسیج، ۱۵ میلیارد تومان به حوزه علمیه برادران و ۷.۵ میلیارد تومان به حوزه علمیه خواهران.

آقای بحرالعلوم اضافه کرد: این اعتبارات فقط برای حفظ قرآن است. ما در مکاتبه با همه دستگاه‌ها، درخواست کردیم برنامه عملیاتی خود را ارائه کنند. اصل ستاد در همه تفاهم‌نامه‌ها یک چیز است و باید خروجی مشخص و قابل سنجش داشته باشد؛ یعنی تربیت حافظ قرآن آن هم با کد ملی مشخص و تعریف شده.

وی ادامه داد: بخش نخست بودجه‌ها در مردادماه و بخش دوم در اوایل آذر ابلاغ شده و اکنون منتظر برنامه‌های تفصیلی دستگاه‌ها هستیم.

*وظیفه ستاد در نظارت بر اجرای بودجه‌ها

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن درباره نقش نظارتی ستاد، گفت: نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و گزارش‌دهی پیشرفت، طبق ساختار قانونی بر عهده شورای توسعه فرهنگ قرآنی و بخش حفظ قرآن بر عهده ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن است. تلاش می‌کنیم بودجه‌ها دقیق و مؤثر هزینه شود و به دست مجموعه‌های فعال برسد.

*حمایت از مؤسسات تخصصی حفظ؛ تأکید بر توزیع عادلانه بودجه

وی درباره مؤسسات تخصصی حفظ قرآن و حمایت از آنها توضیح داد: انتظار این است که اعتبارات موجود چه در ارشاد و چه در سازمان تبلیغات به شکل مؤثر در اختیار مؤسسات فعال در حوزه حفظ قرار گیرد. مؤسساتی که سال‌ها فعالیت می‌کنند باید مورد حمایت باشند و ستاد در این زمینه مراقبت و پیگیری می‌کند.