سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ثبت موجودی برنج انبارها و واحدهای شالیکوبی در سامانه جامع انبارها را الزامی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنی فری در نشستی که در دفتر مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و با حضور سرپرست مدیر حوزه ریاست، مدیر صنایع، مدیر نظارت و بازرسی بر محصولات کشاورزی و کارشناسان به همین منظور برگزار شد، اظهار کرد: همه فعالان حوزه برنج شامل واحدهای شالیکوبیها انبارهای ذخیره برنج ملزم به ثبت موجودی محصول در سامانه جامع انبارها هستند.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف شفافسازی بازار برنج، جلوگیری از احتکار و افزایش نظارت بر قیمتها انجام میشود، افزود: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع انبارها امکان رصد میزان موجودی و گردش کالا را فراهم و به تنظیم بهتر بازار کمک میکند.
بنی فری بیان داشت: ثبت نکردن موجودی انبارها و کشف توسط دستگاههای نظارتی با جرایم سنگین همراه خواهد بود.