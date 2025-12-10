متعاقب سفر استاندار اردبیل به جمهوری آذربایجان در ترکیب مقامات ملی، سلسله دیدار‌ها و رایزنی‌های اقتصادی میان هیأت اعزامی استان و مسئولان عالی رتبه کشور همسایه برگزار شد که زمینه‌ساز فصل تازه‌ای از تعاملات اقتصادی، گشایش‌های مرزی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو طرف است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل در نشست با رییس کنفدراسیون کارفرمایان و صنعتگران جمهوری آذربایجان (ASK) و اعضای هیأت مدیره این مجموعه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی اردبیل در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و معدن را تشریح کرد.

مسعود امامی یگانه ادامه داد: حسن همجواری، موقعیت جغرافیایی، مرز مشترک و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی، فرصت‌هایی ارزشمند برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور فراهم کرده است.

در این دیدار هاتف محمداف، رییس کنفدراسیون کارفرمایان و صنعتگران آذربایجان با قدردانی از حضور هیاتی از استان اردبیل، از تشکیل گروه مشترک همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف خبر داد و اعلام کرد در آینده نزدیک هیات اقتصادی این کنفدراسیون برای گفت‌و‌گو و مذاکره با فعالان بخش خصوصی به اردبیل سفر خواهد کرد.

استاندار اردبیل همچنین در دیداری دیگر با یوسف عبدالله‌یف، رییس مرکز توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان، زمینه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های متنوعی همچون کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، مصالح ساختمانی و کشت و صنعت‌های مشترک را مطرح کرد.

امامی یگانه با اشاره به تأکیدات رییس‌جمهور پزشکیان بر توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه، از آمادگی کامل استان اردبیل برای جذب سرمایه‌گذاران جمهوری آذربایجان و افزایش سطح همکاری‌های تجاری خبر داد.

در این نشست همچنین رییس مرکز توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان با استقبال از پیشنهادات طرف ایرانی، از برنامه‌ریزی برای سفر هیات تجاری و سرمایه‌گذاری کشورش به اردبیل و تشکیل هیات مشترک اقتصادی و تبادل اطلاعات میان دو طرف خبر داد.

در حاشیه این دیدارها، اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان طرح‌هایی در زمینه ایجاد مرکز توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان به منظور تسهیل و رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور ارائه کرد.

رایزنی‌های اقتصادی و دیدار‌های رسمی استاندار اردبیل در جمهوری آذربایجان ادامه دارد و به گفته مسئولان دو طرف، این مذاکرات آغاز مرحله جدیدی از همکاری‌های مشترک میان فعالان اقتصادی استان اردبیل و جمهوری آذربایجان به شمار می‌آید.