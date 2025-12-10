به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عاطفه زهرا اسدی پور نماینده بدمینتون دختران ایران در در کلاس SH۶ بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی شهر دبی کشور امارت موفق شد در نخستین بازی خود مقایل حریفی از تایلند به برتری ۲ بر صفر برسد.

عارفه زهرا اسدی پور در این رقابت با امتیاز‌های ۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۵ در دوست پیاپی حریف خود را مغلوب کرد.

نماینده دختران کشورمان در بخش دو نفره هم در کنار حریفی از چین تایپه رقابت خواهد کرد.