رقابت دسته وزنی ۵۴ کیلوگرم پسران پاراوزنه برداری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان - دبی، با نایب قهرمانی نماینده ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت دسته ۵۴ کیلوگرم پاراوزنه برداری پسران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در سالن «دبی کلاب» شهر دبی محل برگزاری مسابقات، برای کشورمان با مدال نقره محمدجواد نصیری مقدم همراه بود.

محمدجواد نصیری مقدم ملی پوش جوان پاراوزنه برداری موفق شد با مهار وزنه‌های ۱۰۸ و ۱۱۵ کیلوگرم در حرکات اول و دوم خود صاحب نشان نقره بازی‌ها شود. نصیری در حرکت سوم، نتوانست وزنه ۱۱۷ کیلوگرم را مهار کند و با همان ۱۱۵ کیلوگرم حرکت دوم به کار خود پایان داد.

در پایان رقابت پاراوزنه برداران جوان در دسته ۵۴ کیلوگرم، وزنه بردار مغولستان با ۱۴۶ کیلوگرم قهرمان شد و طلا گرفت. وزنه بردار قزاقستان هم با ۱۱۲ کیلوگرم بعد از نصیری در جایگاه سوم قرار گرفت و برنزی شد.

در این دسته وزنی و در رده سنی نوجوانان وزنه بردار و نماینده ازبکستان با مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم هم طلایی شد و هم رکورد نوجوانان جهان را در پاراآسیایی دبی شکست.