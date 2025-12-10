پخش زنده
دختر پاراوزنه بردار خراسان رضوی دومین مدال طلای کاروان فرزندان ایران را در مسابقات ۲۰۲۵ امارات از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی، «مهدیه احسانی» دیگر نماینده پاراوزنه برداری استان در دسته وزنی ۴۵ کیلوگرم، موفق شد با مهار وزنههای ۴۵،۵۶ و ۵۹ کیلوگرم، با عبور از رقبای کشورهای ازبکستان و عربستان، در دو رده سنی نوجوانان و جوانان روی سکوی قهرمانی بایستد.
اولین مدال طلای کاروان فرزندان ایران در پاراوزنه برداری را «زهرا پولادی» کسب کرده بود و احسانی، صاحب دومین مدال طلای این کاروان در بخش دختران شد.