

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: تبیین سیره فاطمی و معرفی جایگاه الگویی بانوی بزرگ اسلام باید به اولویت فرهنگی جامعه تبدیل شود و به همین مناسبت، برنامه‌های گسترده‌ای در ۳۰۸ بقعه متبرکه و امامزادگان شاخص استان مازندران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی، این روز را فرصتی برای تجلی دوباره نور حضرت فاطمه زهرا (س) در جامعه دانست و افزود: تبیین سیره حضرت زهرا (س) وظیفه‌ای فوری و جدی است؛ زیرا دشمنان فرهنگ اسلامی تلاش دارند معنویت و هویت زن مسلمان را تغییر دهند





او از برگزاری جشن‌های فرهنگی هنری ویژه سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) در ۳۰۸ بقعه متبرکه و امامزاده شاخص استان خبر داد و گفت: تلاش شده بقاع متبرکه تنها میزبان جشن‌های مناسبتی نباشند، بلکه به پایگاهی برای ارائه مفاهیم عمیق سیره فاطمی تبدیل شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: در امامزادگان شاخص استان از جمله آستانه امامزاده عباس (س) ساری، امامزاده قاسم (ع) آمل، امامزاده عبدالله (ع) بابل و آستان‌های مهم غرب استان برنامه‌های گسترده‌ای برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش بانوان در فرهنگ وقف خاطرنشان شد: بخشی از بانوان مازندرانی در سال‌های اخیر با نیت‌های متعدد، از حمایت از زنان سرپرست خانوار تا توسعه خدمات درمانی و فعالیت‌های قرآنی، وارد عرصه وقف شده‌اند.

حجت الاسلام حیدری جناسمی با بیان اینکه بقاع متبرکه باید کانون‌های نشاط معنوی و فرهنگی برای خانواده‌ها باشند، گفت: برنامه‌های این ایام با هدف ایجاد فضای معنوی همراه با نشاط و امید طراحی شده است تا مادران و دختران ما با الهام از شخصیت حضرت زهرا (س)، نقش واقعی و اثرگذار خود در جامعه را بهتر بشناسند.