از عصر امروز چهارشنبه ۱۹ آذر تا اواخر وقت با افزایش نسبی سرعت باد در مناطق جنوبی و کوهستانی استان احتمال کولاک برف در جادههای کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در حال حاضر بارش خفیف و ملایم باران را در تمام نقاط استان شاهد هستیم که تا اواخر وقت امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت.
مجید کوهی افزود: در مناطق کوهستانی، ارتفاعات سبلان و کوهپایههای آن و همچنین بعضی از ارتفاعات مناطق جنوبی استان شاهد بارش برف هستیم که از دیشب اتفاق افتاده است.
وی بیان کرد: از ابتدای ورود سامانه و در این دو روز بارش باران به طور متوسط در کل استان ۱۵ میلی متر بارش ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خاطر نشان کرد: از فردا پنجشنبه ۲۰ آذر این سامانه بارشی از استان خارج و میزان ابرناکی در طول روز کاسته شده و تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار در استان را شاهد خواهیم بود.
کوهی گفت: بررسی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که از اواخر هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان میشود.