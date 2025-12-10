در چهارشنبه‌های صنعت، استاندار امروز از دو واحد تولیدی و صنعتی در آبیک دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ تنها تولیدکننده تسمه‌های صنعتی و کشاورزی با فناوری بومی‌شده و ماشین‌های حفر تونل، لوکوموتیو تونلی و نوار نقاله‌های تونلی دو واحد صنعتی بودند که آقای نوذری از آنها بازدید کرد.

بازدید از یک شرکت در حال ساختِ تولید پنل‌های سرامیکی، شیشه‌های تزئینی و دکوراتیو هم از دیگر برنامه‌های استاندار بود.

نوذری دراین بازدیدها، بر حمایت از تولید داخل، رفع موانع واحد‌های فناور و تسهیل روند توسعه خطوط تولیدی تاکید کرد و برای حل مشکلات آنها قول مساعد داد.